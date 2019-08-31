Британский премьер-министр Джонсон рассказал, кем хотел стать в детстве
31 августа02:43
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о детских профессиональных мечтах. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Джонсон планировал стать рок-звездой, владельцем сети супермаректов и производителем кухонной плитки. Однако, по его словам, он в этих делах не преуспел.
Отмечается, что политик поделился откровениями на встрече с молодыми журналистами.
Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Британии2 4 июля текущего года, сменив Терезу Мэй. Ранее он работал главой МИД и был мэром Лондона.
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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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