Британский премьер-министр Джонсон рассказал, кем хотел стать в детстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о детских профессиональных мечтах. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Джонсон планировал стать рок-звездой, владельцем сети супермаректов и производителем кухонной плитки. Однако, по его словам, он в этих делах не преуспел.

Отмечается, что политик поделился откровениями на встрече с молодыми журналистами.

Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Британии2 4 июля текущего года, сменив Терезу Мэй. Ранее он работал главой МИД и был мэром Лондона.



