Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений
Мировым рекордсменом по числу растений стал британский ботанический сад. Лондонский дендрарий Kew Gardens внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
В 2019 году он насчитывал почти 17 тыс. уникальных видов, в настоящее время коллекция стала ещё более внушительной. Об этом пишет BBC.
В 2020 экземпляр из питомника сада наградили за самую длинную ловушку для растений «Непентес» размером 43 см. в распоряжении Королевского ботанического сада также крупнейшее в мире хранилище семян. Хранилище расположено в Уэйкхерсте в Западном Сассексе. В нем содержится более 2,4 млрд семян почти 40 тыс. видов растений.
Основанный в 1759 году Королевский ботанический сад вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году.
Ранее сообщалось, что перец впервые зацвёл на МКС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- МИД: Основные расходы на восстановление Афганистана должны приходиться на США
- Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений
- Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа, наложенного судами РФ
- В мессенджере WhatsApp появится новая функция
- Туроператоры не зафиксировали отказов россиян от поездок в Турцию
- Учёные рассказали, как меньше есть на работе
- В Киеве заявили, что Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»
- Белоруссия отменила безвизовый режим для ряда стран
- Украинский телеканал «Интер» проверят за фильмы о Шерлоке Холмсе и Д'Артаньяне
- Мишустин пообещал 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам, заболевшим COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru