Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений

Мировым рекордсменом по числу растений стал британский ботанический сад. Лондонский дендрарий Kew Gardens внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2019 году он насчитывал почти 17 тыс. уникальных видов, в настоящее время коллекция стала ещё более внушительной. Об этом пишет BBC.

В 2020 экземпляр из питомника сада наградили за самую длинную ловушку для растений «Непентес» размером 43 см. в распоряжении Королевского ботанического сада также крупнейшее в мире хранилище семян. Хранилище расположено в Уэйкхерсте в Западном Сассексе. В нем содержится более 2,4 млрд семян почти 40 тыс. видов растений.

Основанный в 1759 году Королевский ботанический сад вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году.

Ранее сообщалось, что перец впервые зацвёл на МКС.



