Перец впервые зацвёл на МКС

Перец впервые зацвел на борту Международной космической станции за всю историю её существования. О событии сообщила астронавт NASA, океанолог Меган МакАртур. Эксперимент по выращиванию перца чили стартовал в июле в американской оранжерее.

По словам МакАртур, образование маленьких плодов растения можно ждать примерно через неделю. Фото перца астронавт опубликовала в своём Twitter.

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Ранее сладкий перец на МКС предполагали выращивать российские ученые. Однако эксперимент не состоялся из-за того, что специальная оранжерея «Лада-2» не была доставлена на орбиту – она была потеряна в декабре 2016 года в результате аварии при запуске грузового корабля «Прогресс МС-04».

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов США Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, а также японца Акихико Хосиде (он сейчас исполняет обязанности командира станции) и астронавта ЕКА, француза Тома Песке.

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Фото: twitter.com/astro_megan
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