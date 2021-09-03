Перец впервые зацвёл на МКС

Перец впервые зацвел на борту Международной космической станции за всю историю её существования. О событии сообщила астронавт NASA, океанолог Меган МакАртур. Эксперимент по выращиванию перца чили стартовал в июле в американской оранжерее.

По словам МакАртур, образование маленьких плодов растения можно ждать примерно через неделю. Фото перца астронавт опубликовала в своём Twitter.