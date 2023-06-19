Британский адмирал назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким
Бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании адмирал Алан Уэст назвал ВМС страны слабыми и жалкими. Свое мнение военный высказал в интервью Daily Mail.
«У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне», - констатировал адмирал.
Он напомнил, что флот исторически имел большое значение для Великобритании. Однако в 2022 году четверть фрегатов Соединенного Королевства не провела в море ни дня, возмутился адмирал.
Уэст пожаловался на сокращение финансирования военно-морских сил. Из-за этого флот не может функционировать полноценно, резюмировал он.
Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон предупредил об угрозе российского флота и авиации для НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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