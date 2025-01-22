Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»
Военно-морские силы Великобритании направили два корабля для наблюдения за российским океанографическим исследовательским судном «Янтарь» в соседних с островом водах. Об этом объявил в парламенте министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
Он уточнил, что судно из РФ 20 января вошло в исключительную экономическую зону Британии в 83 километрах от берега. Глава Минобороны уточнил, что внес изменения в правила действий на море, чтобы дать возможностям кораблям идти ближе к «Янтарю».
По информации Хили, российское судно занимается сбором разведывательных данных, а также составляет карту подводной инфраструктуры Великобритании. В данный момент оно уже покинуло исключительную экономическую зону и переместилось в Северное море. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Янтарь» в ноябре 2024 года уже приближался к британским берегам. Судно входит в состав Северного флота ВМФ РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru