Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»

Он уточнил, что судно из РФ 20 января вошло в исключительную экономическую зону Британии в 83 километрах от берега. Глава Минобороны уточнил, что внес изменения в правила действий на море, чтобы дать возможностям кораблям идти ближе к «Янтарю».

По информации Хили, российское судно занимается сбором разведывательных данных, а также составляет карту подводной инфраструктуры Великобритании. В данный момент оно уже покинуло исключительную экономическую зону и переместилось в Северное море. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Янтарь» в ноябре 2024 года уже приближался к британским берегам. Судно входит в состав Северного флота ВМФ РФ.

