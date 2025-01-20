Флотилия НАТО собралась у берегов Эстонии

В Таллине уже находятся немецкий тральщик, военно-морское исследовательское судно и голландский фрегат. Также ожидается, что к эстонским берегам прибудут французский минный тральщик и дополнительные корабли стран НАТО.

По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе, привлеченной к миссии «Балтийский часовой», Эрика Кокса, всего у берегов Эстонии соберутся около шести-семи кораблей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Североатлантический альянс проведет «беспрецедентные» военные учения Steadfast Dart в Греции, Болгарии и Румынии с 10 по 21 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

