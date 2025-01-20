Флотилия НАТО собралась у берегов Эстонии
Возле берегов Эстонии собираются военные суда Североатлантического альянса. По данным газеты The Guardian, цель сбора кораблей —защита европейских подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море.
В Таллине уже находятся немецкий тральщик, военно-морское исследовательское судно и голландский фрегат. Также ожидается, что к эстонским берегам прибудут французский минный тральщик и дополнительные корабли стран НАТО.
По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе, привлеченной к миссии «Балтийский часовой», Эрика Кокса, всего у берегов Эстонии соберутся около шести-семи кораблей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Североатлантический альянс проведет «беспрецедентные» военные учения Steadfast Dart в Греции, Болгарии и Румынии с 10 по 21 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вручение премии «Золотая Маска» состоится в Казани
- Матвиенко призвал направлять доходы с концертов на реставрацию памятников Курска
- Перенос мощностей ростовского порта в промзону отложен на неопределенный срок
- Представитель ХАМАС Хади: Сделка по Газе состоялась благодаря давлению Трампа
- Подполковник МЧС погиб в Оренбургской области
- Флотилия НАТО собралась у берегов Эстонии
- Толстой заявил, что в сфере абортов не планируется вводить запреты
- Эксперт Солодовникова: В 2025 году в России никто не выйдет на пенсию по старости
- Процесс банкротства кондитера Коркунова может завершиться в мае
- СМИ: Гонорар Юры Борисова вырос вдвое после «Аноры»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru