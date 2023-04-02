Британские солдаты пожаловались на невыносимые условия в казармах
Военнослужащие королевской гвардии Великобритании заявили об антисанитарных условиях в казармах. Кадры распространила газета Daily Mail.
Журналисты побывали в Веллингтонских казармах, расположенных в 300 метрах от Букингемского дворца. Корреспонденты запечатлели кучи мусора на полу, грязные туалеты и протекающую сантехнику.
Один из гвардейцев заявил, что с солдатами обращаются отвратительно. По его словам, заключенные в Великобритании живут лучше, чем военнослужащие.
«Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри», - добавил он.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в беседе с «Радиоточкой НСН» прокомментировал решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Эксперт отметил, что такие снаряды радиоактивны и очень опасны.
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