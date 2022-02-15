Британские СМИ озвучили «время вторжения» России на Украину

Британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке заявили, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля в четыре часа утра по Москве.

Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину

В статье Mirror отмечается, что «вторжение» начнется с «танковых и ракетных атак». В материале высказано предположение, что атака начнется с «авиаударов по правительственным и военным точкам. «Корабли могут штурмовать южное побережье Украины», – заявили в Mirror.

По информации таблоида Sun, в «наступлении на Украину» примут участие около 200 тысяч российских военнослужащих.

Таблоиды сообщают, что информацию о точном времени «вторжения» разведка США передала сотрудникам изданий в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что к публикациям о «вторжении России» невозможно относиться серьезно. Спикер Кремля отметил, что Владимир Путин даже иногда в шутку просит узнать, не появилось ли в СМИ точное время «нападения на Украину».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияУкраинаБританские СМИ
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