Британские СМИ назвали Путина пустым местом

Российский президент Владимир Путин предстает перед миром в разных обликах, таких как «российский патриот» или «мачо-спортсмен», но на прошлой неделе всем удалось увидеть реального человека за маской, пишет редакция британской воскресной газеты The Observer,

«Мир увидел настоящего Путина, и это было ужасным зрелищем. В нем есть жестокость, ограниченность разума, порожденная страхом и гневом. Его мировоззрение, искаженное холодной войной и обучением в КГБ, — перекрученное, злопамятное и оборонительное. Ему почти нечего сказать положительного. Путин - пустое место, где должен быть пример лидерства и морали», — цитирует спецкор НСН публикацию британского издания.

По мнению редакции The Observer, слова Путина накануне саммита G20 об устаревшем западном либерализме были намеренно провокационными. СМИ задается вопросом, почему кого-либо должно волновать, что думает российский президент, однако отмечает, что идея «путинизма» распространяется по другим странам, таким как Саудовская Аравия, Турция, Бразилия, Филиппины, Судан, а также с модификациями в Китае и Венгрии.

«Это антиутопия, вызванная хвастовством Путина. Это альтернативный, кошмарный мир, который он представляет, где демократическое согласие больше не имеет значения, где пренебрегают индивидуальными правами, где гендерные и расовые различия наказываются, где суды и судьи больше не беспристрастны, где газеты печатают то, что им приказывают, где терпимость и сострадание рассматриваются как слабость, а международное право, регулирующее отношения между государствами, игнорируется. Это мир, где можно есть или быть съеденным, в котором люди с холодными глазами, такие как Путин и Трамп, являются главными хищниками», — цитирует спецкор НСН статью The Observer.

При этом редакция британской газеты отмечает, что пока угроза со стороны правых очевидна, левым, которые выступают «апологистами путинской России» также следует присмотреться к себе. По мнению издания, идея того, что «путинизм» представляет собой жизнеспособную альтернативную модель правления «настолько же нелепа, насколько отвратительна».

Напомним, что в преддверии саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин дал большое интервью The Financial Times, в котором он заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире». Экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире НСН слова лидера российского государства, заявил, что России самой далеко от краха либеральной идеи в экономике.

