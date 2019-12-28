Британские мусорщики вернули владельцам коробку с 15 тысячами фунтов

В Британии сотрудники центра вторичной переработки отходов в городе Мидсомер Нортон обнаружили выброшенную коробку с 15 тысячами фунтов стерлингов. Коммунальщики вернули деньги паре, которая случайно от них избавилась. Об этом сообщили сотрудники полиции в Facebook.

Информация о драгоценной находке поступила от сотрудников коммунального предприятия в ноябре, но обнародована только через месяц. Правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения установили владельцев коробки, в которой лежала другая коробка – со спрятанными в ней деньгами. Британцы, в свою очередь, рассказали, что убирали дом недавно умершего родственника в районе города Бат и отправили несколько пакетов с мусором на переработку.