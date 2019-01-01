Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за похищенный клад
Суд принял решение в пользу супругов из Курска, и обязал министерство финансов выплатить им более 2 миллионов рублей за пропавший клад. Как пишет «Свободная пресса», несколько лет назад Александр Снегирев нашел под деревянными полами в своём доме 260 золотых монет, выпущенных до революции. Супруги добровольно передали клад полиции, однако так и не получили законного вознаграждения.
Монеты какое-то время оставались в комнате вещественных доказательств, а затем их переправили в Гохран в Москву. Однако после вскрытия упаковки вместо монет там оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер. Было возбуждено уголовное дело, однако вора так и не нашли.
Как сообщает Телеканал «360», после положительного вердикта Ленинского районного суда Курска Снегирев едва не расплакался. Он заявил, что стремится завершить дело миром.
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