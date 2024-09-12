Британский флот сопроводил российские корабли и перехватил самолеты
Британское министерство обороны сообщило о том, что их военно-морские силы наблюдали за российскими кораблями и перехватили российские самолеты. В заявлении указано, что британские фрегаты HMS Iron Duke и HMS Tyne следили за четырьмя российскими судами, включая подводную лодку и корвет, в водах Великобритании.
Королевские военно-воздушные силы также подняли два истребителя Typhoon, чтобы перехватить два российских самолета типа Bear-F, которые приближались к британской зоне интересов.
Эти самолеты не вошли в воздушное пространство Великобритании и были сопроводены за его пределы.
В рамках шестидневной операции HMS Iron Duke сопровождал российскую подводную лодку «Новороссийск» и буксир «Евгений Чуров», когда они проходили через Дуврский пролив в Атлантику, передает «Радиоточка НСН».
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