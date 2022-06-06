В Великобритании отпраздновали юбилей правления королевы Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II 5 июня удивила жителей страны необъявленным публичным мероприятием в рамках заключительного дня национального празднования ее юбилейного правления, сообщает ТАСС.
Она вышла на балкон Букингемского дворца и приветствовала тысячей подданных. 96-летнюю королеву сопровождали члены семьи — сын принца Чарльза, его супруга герцогиня Камилла, внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кэтрин вместе с детьми.
Со 2 по 5 июня по всей Великобритании прошли гуляния и парады. Главное мероприятие состоялось вечером 4 июня на площади перед Букингемским дворцом. На сцене появились мировые знаменитости, музыканты и исполнители.
Ранее на праздничной процессии в честь Платинового юбилея британской королевы голограмма, изображающая молодую монархиню, помахала публике из окна Золотой государственной кареты. Шествие двигалось по маршруту 1953 года, когда Елизавета II отправилась на коронацию.
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