В Великобритании отпраздновали юбилей правления королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II 5 июня удивила жителей страны необъявленным публичным мероприятием в рамках заключительного дня национального празднования ее юбилейного правления, сообщает ТАСС.

Коронационное платье Елизаветы II представят в Виндзорском замке

Она вышла на балкон Букингемского дворца и приветствовала тысячей подданных. 96-летнюю королеву сопровождали члены семьи — сын принца Чарльза, его супруга герцогиня Камилла, внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кэтрин вместе с детьми.

Со 2 по 5 июня по всей Великобритании прошли гуляния и парады. Главное мероприятие состоялось вечером 4 июня на площади перед Букингемским дворцом. На сцене появились мировые знаменитости, музыканты и исполнители.

Ранее на праздничной процессии в честь Платинового юбилея британской королевы голограмма, изображающая молодую монархиню, помахала публике из окна Золотой государственной кареты. Шествие двигалось по маршруту 1953 года, когда Елизавета II отправилась на коронацию.

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ФОТО: flickr/Defence Images
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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