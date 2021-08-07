Британия заявила о «перехвате» двух российских самолетов ТУ-142
7 августа 202100:32
Британские ВВС заявили, что осуществили «перехват» двух российских самолетов Ту-142 у границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению ВВС, для перехвата в небо поднимались истребители Typhoon. Отмечается, что наблюдение за российскими самолетами велось пока они находились «в районе интересов Великобритании».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru