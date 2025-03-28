Британия запретила экспорт речного угря в Россию

Великобритания запретила экспорт в Россию речного угря, который внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Об этом заявил представитель министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития страны, пишет The Guardian.

Отмечается, что в Соединенном Королевстве действуют жесткие нормы по защите охраняемых видов, все заявки на их экспорт проходят строгую проверку для законности и устойчивости перевозок.

«Из-за опасений по поводу значительных рисков незаконной торговли, усугубленных текущей ситуацией в России, заявка на экспорт речных угрей была отклонена», - подчеркнул представитель министерства.

Британские рыбаки после выхода страны из Евросоюза могли продавать речных угрей в государства в регионе за пределами сообщества с целью сохранения вида. Эксперты считают, что на фоне введенного запрета традиционное рыболовство на реке Северн прекратится из-за отсутствия других рынков сбыта угря.

Ранее Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России, в него добавили 107 позиций, в том числе 40 кораблей и компании из Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая.

