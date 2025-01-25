Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Правительство Великобритании заявило о планах захоронить запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов, который является крупнейшим в мире. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на управление по выводу ядерных объектов из эксплуатации.

Отмечается, что в могильник поместят 140 тонн плутония, который был получен при переработке отработавшего ядерного топлива. Металл хранится на территории атомного комплекса Селлафилд. Перед захоронением плутоний преобразуют в более безопасную и стабильную форму, предположительно, его порошок смешают с жидким стеклом, а полученную массу поместят в стальную либо бетонную оболочку.

По данным Daily Telegraph, Лондон отказался от планов применить этот плутоний для получения МОКС-топлива, которое можно использовать в ряде ядерных реакторов. Руководство Лейбористской партии сочло проект слишком долгим, сложным и дорогим. Кроме того, власти учли риски долгосрочного хранения запасов металла в Селлафилде, часть хранилищ которого устарела и пропускает загрязненную воду в почву.

Ранее в США пропал радиоактивный груз с изотопом германия. Груз был отправлен на утилизацию онкологическим центром в городе Нажа, штат Нью-Джерси в начале декабря, однако не дошел до пункта назначения.

