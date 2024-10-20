Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку
Великобритания и Германия готовятся заключить «историческую» военную сделку, пишет газета Times со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.
«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», - сообщила газета.
По информации издания, договоренность позволит вооруженным силам двух стран проводить совместные учения в Прибалтике. Также Лондон и Берлин намерены сотрудничать в закупках и разработке новейших вооружений.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru