Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку

Великобритания и Германия готовятся заключить «историческую» военную сделку, пишет газета Times со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

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«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», - сообщила газета.

По информации издания, договоренность позволит вооруженным силам двух стран проводить совместные учения в Прибалтике. Также Лондон и Берлин намерены сотрудничать в закупках и разработке новейших вооружений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным способы урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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