Британия одобрила вакцинацию подростков от COVID-19 препаратом Moderna

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило применять для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет вакцину Spikevax от американской компании Moderna, сообщает пресс-служба британского правительства.

В сообщении говорится, что данный препарат также безопасен для детей, как и для совершеннолетней молодежи, у которой большинство зафиксированных побочных эффектов были мягкими.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье для журнала Spectator заявил, что в ближайшем будущем коронавирус может стать «ещё одной простудой».

