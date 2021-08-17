Британия одобрила вакцинацию подростков от COVID-19 препаратом Moderna
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило применять для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет вакцину Spikevax от американской компании Moderna, сообщает пресс-служба британского правительства.
В сообщении говорится, что данный препарат также безопасен для детей, как и для совершеннолетней молодежи, у которой большинство зафиксированных побочных эффектов были мягкими.
Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье для журнала Spectator заявил, что в ближайшем будущем коронавирус может стать «ещё одной простудой».
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