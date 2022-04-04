Британия не согласилась на проведение заседания СБ ООН по провокации в Буче
Председательствующая в Совете безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение запрошенного Россией заседания по провокации Украины в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Москва потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН в связи с устроенной Киевом провокацией и обвинениями российских военных в убийствах мирных жителей в Буче (Киевская область).
Захарова подчеркнула, что накануне Лондон «в худших английских традициях» отказал в проведении заседания.
«Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
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