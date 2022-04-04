Британия не согласилась на проведение заседания СБ ООН по провокации в Буче

Председательствующая в Совете безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение запрошенного Россией заседания по провокации Украины в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бастрыкин поручил расследовать украинскую провокацию в Буче

Ранее Москва потребовала созвать 4 апреля заседание Совбеза ООН в связи с устроенной Киевом провокацией и обвинениями российских военных в убийствах мирных жителей в Буче (Киевская область).

Захарова подчеркнула, что накануне Лондон «в худших английских традициях» отказал в проведении заседания.

«Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — написала дипломат в своем Telegram-канале.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНВеликобританияМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры