Британия анонсировала обновление ядерного арсенала
Великобритания намерена в рамках модернизации ядерных вооружений заменить ядерные боеголовки. Об этом говорится в обновленном докладе министерства обороны Соединенного Королевства.
Как отмечается в документе, в стране продолжает действовать программа по замене устаревающих атомных подводных лодок на субмарины типа Dreadnought.
«Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки», — цитирует текст доклада РИА Новости.
Подлодки и новые боеголовки проектируют и производят в Британии.
Между тем начальник штаба обороны ВС королевства адмирал Тони Радакин заявил, что британские эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, пишет RT.
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