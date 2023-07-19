Британия анонсировала обновление ядерного арсенала

Как отмечается в документе, в стране продолжает действовать программа по замене устаревающих атомных подводных лодок на субмарины типа Dreadnought.

«Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки», — цитирует текст доклада РИА Новости.

Подлодки и новые боеголовки проектируют и производят в Британии.

Между тем начальник штаба обороны ВС королевства адмирал Тони Радакин заявил, что британские эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, пишет RT.

