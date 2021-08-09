Сафронов попал в камеру с усиленной безопасностью после статьи о шпионских делах

Советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов переведён в камеру следственного изолятора «Лефортово» с усиленными мерами безопасности. Информацию об этом распространили его адвокаты. Сафронов находится под арестом по обвинению в государственной измене.

Как уточнили защитники, сразу после публикации статьи советника главы Роскосмоса в «Ведомостях» его сокамерника отправили по этапу, а самого Ивана перевели в камеру рядом с карцером. Там перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна смонтирована сигнализация.

Как передал Сафронов через адвокатов, обыски для него стали уже рутиной, а руководство изолятора просит его «не делать глупостей», при этом, не уточняя, каких конкретно.

Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО «Лефортово», была опубликована 23 июля. Однако затем ее удалили с сайта, позднее он подвергся DDoS-атакам. После этого материал разместил в своём Telegram-канале адвокат Иван Павлов.

В статье Сафронов рассуждал о том, как следствие работает с подозреваемыми по так называемым «шпионским» статьям. Он, в частности, определяет, кто находится в зоне риска, а также почему люди зачастую соглашаются на самооговор, даже если убеждены в своей невиновности.

