Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Отмечается, что авиакатастрофа с небольшим самолетом модели Beech Aircraft произошла в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга. Погибли сама 26-летняя артистка, ее продюсер, дядя и двое пилотов.

Мендонса направлялась на концерт в штат Минас-Жерайс. Причины крушения самолета устанавливаются.

Марилия Мендонса обрела известность в 2016 году после выпуска концертного альбома Marília Mendonça: Ao Vivo. В 2019 году артистка получила премию Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу — «бразильского кантри».

