Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолета в штатае Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщила военная пожарная служба штата.

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Отмечается, что авиакатастрофа с небольшим самолетом модели Beech Aircraft произошла в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга. Погибли сама 26-летняя артистка, ее продюсер, дядя и двое пилотов.

Мендонса направлялась на концерт в штат Минас-Жерайс. Причины крушения самолета устанавливаются.

Марилия Мендонса обрела известность в 2016 году после выпуска концертного альбома Marília Mendonça: Ao Vivo. В 2019 году артистка получила премию Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу — «бразильского кантри».

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ФОТО: pixabay.com
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