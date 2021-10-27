Умер сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Брага
Бразильский сценарист Жилберту Брага умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.
Отмечается, что Брага скончался в больнице в своем родном городе Рио-де-Жанейро.
По данным СМИ, Брага имел проблемы со здоровьем на протяжении нескольких лет, перенес операции на сердце и на позвоночник. Неделей ранее он был госпитализирован с перфорацией пищевода.
Массовую известность Брага получил в 1976 году, когда написал сценарий к популярному телесериалу «Рабыня Изаура» (Escrava Isaura, 1976), который повествует о последних годах рабства в Бразилии.
Брага является обладателем премии «Эмми» за телесериал «Бок о бок» (Lado a Lado, 2012-2013).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- «Локомотив» в третий раз стал победителем ЧМ по пляжному футболу
- В Instagram все пользователи смогут прикреплять гиперссылку в сторис
- В Липецке пассажиры без масок могут получить штраф до 30 тысяч рублей
- МРОТ или смерть: Назван эффективный способ борьбы с суррогатным алкоголем
- Грызлов: Киев не объяснил ситуацию с применением беспилотника в Донбассе
- Онкоцентр в Химках станет крупнейшим в России
- В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
- Путин поручил «Газпрому» увеличить объем газа в европейских хранилищах
- Первые квартиры разыграли в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью»
- ФСО хочет запретить самокаты и ролики на Красной площади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru