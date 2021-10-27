Умер сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Брага

Бразильский сценарист Жилберту Брага умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.

Отмечается, что Брага скончался в больнице в своем родном городе Рио-де-Жанейро.

По данным СМИ, Брага имел проблемы со здоровьем на протяжении нескольких лет, перенес операции на сердце и на позвоночник. Неделей ранее он был госпитализирован с перфорацией пищевода.

Массовую известность Брага получил в 1976 году, когда написал сценарий к популярному телесериалу «Рабыня Изаура» (Escrava Isaura, 1976), который повествует о последних годах рабства в Бразилии.

Брага является обладателем премии «Эмми» за телесериал «Бок о бок» (Lado a Lado, 2012-2013).





