Бразилия просит мировое сообщество поделиться с ней вакцинами от COVID-19
Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога во время пресс-конференции попросил международное сообщество передать стране "излишки" вакцин от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Кейрога отметил, что направить вакцины нужно "как можно скорее", поскольку пандемии COVID-19 входит в "критическую фазу" в Бразилии. Кроме того, по словам министра, в стране существует угроза распространения новых разновидностей коронавируса. Кейрога добавил, что с учетом запланированных поставок все население страны может быть привито до конца текущего года.
В правительстве уверены, что медицинская инфраструктура позволяет прививать около 2,2 млн человек ежедневно. Глава Минздрава также заявил, что страна намерена получить около 563 млн доз вакцин от COVID-19. В настоящий момент в Бразилии проживает 210 млн человек.
27 апреля стало известно, что бразильский регулятор Anvisa не одобрил импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства. Разработчики препарата и МИД РФ считают отказ политическим.
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