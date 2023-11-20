Бразилия потребовала от нового главы Аргентины извинений перед Лулой да Силвой
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей должен извиниться перед главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за оскорбления. Об этом заявил руководитель республиканского управления общественных связей Паулу Пимента, передает издание Valor Económico.
Пимента потребовал от Милея позвонить президенту Бразилии и принести извинения. Чиновник предупредил, что только после этого подумает над тем, общаться ли ему с новым лидером Аргентины.
Крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на воскресных выборах президента Аргентины.
Новый лидер страны заявил, что намерен ориентироваться на США и Израиль, прекратить сотрудничество с Китаем и не вести дел с коммунистами и социалистами. Президента Бразилии Милей назвал «коррупционером», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru