Бразилия потребовала от нового главы Аргентины извинений перед Лулой да Силвой

Пимента потребовал от Милея позвонить президенту Бразилии и принести извинения. Чиновник предупредил, что только после этого подумает над тем, общаться ли ему с новым лидером Аргентины.

Крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на воскресных выборах президента Аргентины.

Новый лидер страны заявил, что намерен ориентироваться на США и Израиль, прекратить сотрудничество с Китаем и не вести дел с коммунистами и социалистами. Президента Бразилии Милей назвал «коррупционером», сообщает «Радиоточка НСН».

