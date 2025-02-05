Брат Игоря Додона задержан в Молдавии по делу о крупном незаконном доходе

Сотрудники молдавской прокуратуры задержали Александра Додона, брата бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры. По словам замруководителя прокуратуры Василе Плевана, Додон проходит как обвиняемый в деле о незаконном обогащении, поскольку не явился на допрос, что привело к решению о его задержании.

По предварительным данным, задержание состоялось в аэропорту Кишинева по возвращении Додона из России. Он был помещен в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Источники сообщили, что Додон летел через Турцию, и после допроса антикоррупционной прокуратурой ему была назначена 72-часовая задержка.