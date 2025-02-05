Брат Игоря Додона задержан в Молдавии по делу о крупном незаконном доходе
Сотрудники молдавской прокуратуры задержали Александра Додона, брата бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры. По словам замруководителя прокуратуры Василе Плевана, Додон проходит как обвиняемый в деле о незаконном обогащении, поскольку не явился на допрос, что привело к решению о его задержании.
По предварительным данным, задержание состоялось в аэропорту Кишинева по возвращении Додона из России. Он был помещен в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Источники сообщили, что Додон летел через Турцию, и после допроса антикоррупционной прокуратурой ему была назначена 72-часовая задержка.
Это дело связано с расследованием против Игоря Додона, начавшимся в 2022 году, когда его обвиняли в получении крупной суммы денег от лидера Демократической партии Молдавии. Расследование началось после того, как был опубликован видеоролик, на котором партия передает пакет с деньгами. В обвинении утверждается, что сумма составила до $1 млн, предназначенная для покрытия расходов Партии социалистов.
Игорь Додон был под домашним арестом, но в ноябре суд изменил меру пресечения, ограничив его в праве выезда за пределы Молдавии. Кремль выразил обеспокоенность ситуацией, отметив использование практики преследования в отношении сторонников развития дружеских отношений с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru