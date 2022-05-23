Боррель заявил об истощении военной техники ЕС из-за Украины
Запасы военной техники Евросоюза истощились из-за помощи украинской стороне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Он назвал это «наиболее очевидным примером наших недостатков». По словам политика, ЕС надо взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого необходимы «современные Европейские вооруженные силы».
Ранее Боррель сообщил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение выделить Украине еще €500 млн на военную помощь Украине.
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