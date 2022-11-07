Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от энергоресурсов России, передает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз зависит от Китая в плане поставок для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности.

Так, ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей, подчеркнул Боррель.