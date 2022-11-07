Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от энергоресурсов России, передает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз зависит от Китая в плане поставок для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности.

Так, ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей, подчеркнул Боррель.

Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией

Ранее глава евродипломатии отметил, что центральноазиатские страны приобретают все большее значение со стратегической точки зрения.

Как отметил дипломат, на следующей неделе он примет участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. По словам Борреля, встреча станет хорошей возможностью укрепить связи ЕС со странами Центральной Азии и дать развитие стратегической инвестиционной программе, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры