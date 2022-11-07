Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от энергоресурсов России, передает РИА Новости.
По его словам, Евросоюз зависит от Китая в плане поставок для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности.
Так, ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей, подчеркнул Боррель.
Ранее глава евродипломатии отметил, что центральноазиатские страны приобретают все большее значение со стратегической точки зрения.
Как отметил дипломат, на следующей неделе он примет участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. По словам Борреля, встреча станет хорошей возможностью укрепить связи ЕС со странами Центральной Азии и дать развитие стратегической инвестиционной программе, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Под Херсоном машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине
- Депутат объяснил, почему продолжают приходить повестки в военкомат
- Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения
- СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию
- Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра
- Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide
- СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров России и Украины
- Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной
- Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
- ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru