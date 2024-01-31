Боррель заявил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля

«Мы намерены принять решение о миссии ЕС в Красном море. Не все страны примут участие в этой миссии, но, надеюсь, никто не станет ее блокировать», — сообщил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что ЕС предстоит принять решение о базировании штаба и о командовании миссии.

В свою очередь, глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что «Аспидес» будет оборонительной миссией для сопровождения и защиты гражданских судов.

Между тем стало известно, что Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море для борьбы с атаками йеменского движения «Ансар Аллах», пишет RT.

