Боррель заявил о необходимости снять санкции с Ирана
После завершения переговоров по ядерной программе Ирана необходимо снять санкции с исламской республики, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам», - приводит слова дипломата Telegram-канал Министерства иностранных дел Ирана.
Ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канини заявил о готовности страны начать переговоры для восстановления соглашения по иранской ядерной программе. Договоренность предусматривает отмену санкций.
В декабре 2023 года Евросоюз ввел санкции против Ирана. Брюссель обвинил Тегеран в военной помощи России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru