Боррель высказался за диалог с Россией по гарантиям безопасности

Брюссель должен участвовать в любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

МИД России: Предложения РФ по гарантиям безопасности критикуют за «откровенность»

По его словам, ЕС должен вести переговоры по предложенному РФ проекту о гарантиях безопасности. Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — сообщил Боррель.

Он также указал, что Россия использует энергоресурсы в качестве инструмента политического влияния.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, предложения России по гарантиям безопасности не имеют скрытой повестки. Запад критикует их именно за то, что инициативы «очень откровенны», сообщает «Интерфакс».

Также Грушко подчеркнул, что принципы НАТО применяют в организации по-разному.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Евросоюз
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