Боррель предложил увеличить фонд военной помощи Украине

Боррель предложил странам ЕС выделить еще 3,5 миллиарда евро на помощь Украине. Средства пойдут в «Европейский фонд мира», который спонсирует военные нужды Киева

По данным источника, запасы фонда близки к исчерпанию. В Брюсселе хотят быть уверены, что денег для военной помощи Украине достаточно, отмечает Reuters.

РИА Новости ранее сообщило, что страны Евросоюза запросили компенсацию за поставки вооружений Киеву. Предположительно, речь идет о 650 миллионах евро, передает «Радиоточка НСН».

