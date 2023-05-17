Боррель предложил увеличить фонд военной помощи Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал увеличить фонд военной помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе.
Боррель предложил странам ЕС выделить еще 3,5 миллиарда евро на помощь Украине. Средства пойдут в «Европейский фонд мира», который спонсирует военные нужды Киева
По данным источника, запасы фонда близки к исчерпанию. В Брюсселе хотят быть уверены, что денег для военной помощи Украине достаточно, отмечает Reuters.
РИА Новости ранее сообщило, что страны Евросоюза запросили компенсацию за поставки вооружений Киеву. Предположительно, речь идет о 650 миллионах евро, передает «Радиоточка НСН».
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