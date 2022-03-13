Боррель: Россия может расширить военную деятельность против НАТО

Власти России могут «расширить свою военную деятельность» и направить её против одной из стран НАТО, сообщил CNN Türk глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Никто не должен оправдываться перед Путиным, потому что он может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО или других государств. Есть серьёзные опасения», — заявил политик.

Боррель считает необходимым нанести ущерб российской экономике, чтобы Москва не могла продолжать боевые действия.

Напомним, ограничительные меры, вводимые против России, раскалывают саму Европу. Речь о разногласиях по вступлению Украины в ЕС, споры о прекращении импорта топлива из России, поиск решений по поводу стремительного скачка цен на энергоресурсы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаВладимир ПутинЕвропаНАТО
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