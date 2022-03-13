Боррель: Россия может расширить военную деятельность против НАТО
Власти России могут «расширить свою военную деятельность» и направить её против одной из стран НАТО, сообщил CNN Türk глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Никто не должен оправдываться перед Путиным, потому что он может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО или других государств. Есть серьёзные опасения», — заявил политик.
Боррель считает необходимым нанести ущерб российской экономике, чтобы Москва не могла продолжать боевые действия.
Напомним, ограничительные меры, вводимые против России, раскалывают саму Европу. Речь о разногласиях по вступлению Украины в ЕС, споры о прекращении импорта топлива из России, поиск решений по поводу стремительного скачка цен на энергоресурсы.
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