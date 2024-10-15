Боррель: ЕС пока не разблокировал 6,6 млрд евро на военные поставки Украине

По его словам, при этом удалось приблизиться к данному решению. Евродипломат выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту.

Венгрия блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева.

Будапешт блокирует лишь те антироссийские санкции, которые касаются ее национальных интересов, при этом рассчитывая на политический торг с Евросоюзом, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН.

