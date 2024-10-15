Боррель: ЕС пока не разблокировал 6,6 млрд евро на военные поставки Украине
Страны Европейского союза пока не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, при этом удалось приблизиться к данному решению. Евродипломат выразил надежду, что вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Борреля последним на посту.
Венгрия блокирует выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов стран ЕС в интересах Киева.
Будапешт блокирует лишь те антироссийские санкции, которые касаются ее национальных интересов, при этом рассчитывая на политический торг с Евросоюзом, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Словацкий евродепутат Блага опроверг ложь о России на Западе
- Названы самые популярные схемы телефонного мошенничества
- Эндокринолог назвала снижающие либидо продукты
- МИД России посоветовал Южной Корее не пренебрегать предупреждениями КНДР
- Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва нефтяного экспорта из России
- ФСБ задержала россиянина за изготовление оружия в Пермском крае
- Полицейские в Кургане задержали местного жителя за поджог соседского дома
- Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
- Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru