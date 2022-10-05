Боррель: Совет ЕС может согласовать новые антироссийские санкции до конца дня

«Вместе с Еврокомиссией мы предложили новый пакет секторальных и персональных санкций. Послы упорно работали над ним минувшим вечером. Рабочие встречи продолжаются сегодня утром, и я верю, что до конца этого пленарного заседания мы достигнем соглашения на уровне Совета ЕС по совместному с ЕК предложению», — цитирует дипломата ТАСС.

Как отметил Боррель, в рамках очередного пакета санкций планируется ограничить возможности РФ по экспорту, «в том числе за счет сокращения импорта со своей стороны».

Ранее СМИ сообщили, что постпреды стран ЕС договорились о введении потолка цен на нефть из РФ, однако решение о цене или ее диапазоне пока не принято. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против российской сталелитейной промышленности и запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных предприятиях.

