Борис Джонсон объявил о введении третьего локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за эпидемии COVID-19, сообщает РИА Новости.

По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». С 5 января все школы переходят на удаленный режим, учебные заведения смогут посещать лишь дети врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и прочих «ключевых» профессий.

Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании

Англичанам разрешено выходить на улицу только на прогулку, к врачу и в магазин. Нынешний локдаун стал третьим по счету с начала эпидемии.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Британии зафиксировано 2 713 563 случаев заражения, 75 431 пациент скончались.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемияВеликобритания
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