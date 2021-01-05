Борис Джонсон объявил о введении третьего локдауна

Англичанам разрешено выходить на улицу только на прогулку, к врачу и в магазин. Нынешний локдаун стал третьим по счету с начала эпидемии.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Британии зафиксировано 2 713 563 случаев заражения, 75 431 пациент скончались.

