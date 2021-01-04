Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании
Национальная служба здравоохранения Великобритании в своём Твиттере объявила о старте вакцинации населения препаратом от коронавируса, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
В сообщении ведомства уточняется, что первым, вне рамок клинических испытаний, вакцину получил 82-летний Брайан Пинкер.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявил, что в стране есть 530 тысяч доз препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета. Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там, в свою очередь, отметил, что, в связи с достаточно высокой эффективностью вакцины, правительство решило привить более широкие слои населения.
Вакцина от AstraZeneca стала вторым в стране сертифицированным препаратом против COVID-19 - его применение одобрили 30 декабря 2020 года. Правительство Соединённого Королевства подписало с производителями соглашение о поставке 100 миллионов доз данной вакцины.
Ранее Центр имени Гамалеи, разработавший российскую вакцину «Спутник V», и компания AstraZeneca приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает RT. Организации будут работать над комбинированным препаратом, который будет состоять из двух компонентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании
- «Аэрофлот» увеличит сроки выкупа субсидированных авиабилетов
- СМИ: Статью по делу о сбитом рядом с Карабахом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую
- За сутки в России выявили 23 351 новых случаев COVID-19
- Базу данных злостных нарушителей ПДД запустят в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru