Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании

Национальная служба здравоохранения Великобритании в своём Твиттере объявила о старте вакцинации населения препаратом от коронавируса, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

В сообщении ведомства уточняется, что первым, вне рамок клинических испытаний, вакцину получил 82-летний Брайан Пинкер.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявил, что в стране есть 530 тысяч доз препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета. Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там, в свою очередь, отметил, что, в связи с достаточно высокой эффективностью вакцины, правительство решило привить более широкие слои населения.

Вакцина от AstraZeneca стала вторым в стране сертифицированным препаратом против COVID-19 - его применение одобрили 30 декабря 2020 года. Правительство Соединённого Королевства подписало с производителями соглашение о поставке 100 миллионов доз данной вакцины.

Ранее Центр имени Гамалеи, разработавший российскую вакцину «Спутник V», и компания AstraZeneca приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает RT. Организации будут работать над комбинированным препаратом, который будет состоять из двух компонентов.

