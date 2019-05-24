Борис Джонсон назван одним из претендентов на пост британского премьера

Главными фаворитами на пост премьер-министра Великобритании, который освободится после ухода действующего премьера Терезы Мэй, считаются министр внутренних дел Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Об это «Известиям» сообщила руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

В пятницу, 24 мая Тереза Мэй заявила о своей отставке. Она покинет свой пост с 7 июня.

В эфире НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина рассказала, что ждёт Великобританию после отставки премьер-министра.

