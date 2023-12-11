СМИ: В Южной Корее разбился американский истребитель F-16
Американский самолет F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на источники.
По данным агентства, истребитель участвовал в учениях в окрестностях базы ВВС Кунсан в провинции Чолла-Пукто, которую используют южнокорейские и американские ВВС.
Отмечается, что пилот катапультировался, пишет Ura.ru. Впоследствии его обнаружили, летчик находился в сознании. По данным газеты Chosun Ilbo, военнослужащего спасла береговая охрана.
Ранее американский конвертоплан Osprey CV22 потерпел крушение в Японии, напоминает телеканал «360». На борту находились восемь человек, позже были обнаружены останки пятерых погибших.
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