Бомба Второй мировой войны вмешалась в выборы в Германии
Власти немецкого города Вупперталь попросили жителей временно воздержаться от участия в выборах в Германии на избирательных участках возле места, где проходит операция по обезвреживанию бомбы Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на представителя администрации города сообщает ТАСС.
По данным городских властей, бомба была обнаружена накануне вечером 25 сентября. Население близлежащих домов эвакуировали. В 500 метрах от обнаруженной бомбы, вмешавшейся в ход голосования, расположены сразу 5 избирательных участков. Горожан попросили остаться дома и не выходить пока саперы не завершать свою работу, напомнив, что отдать свой голос можно до 18 часов по местному времени.
Те, кого не пугает предупреждение властей, все равно могут проголосовать — избирательные комиссии остаются на своих местах.
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