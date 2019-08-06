Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
Советник Трамп заявил, что Венесуэла может отказать платить по долгам. Подробнее в материале НСН.
России и Китаю не стоит продолжать поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так как после его падения Боливарианска республика не сможет с ними расплатиться. С таким заявлением в понедельник, 5 августа выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает НСН со ссылкой на Reuters.
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Выступая на саммите в Перу, советник Трампа добавил, что Вашингтон против новых выборов в Венесуэле, пока Мадуро остается у власти, так как его правительство, считают в США, может манипулировать избирательной системой в его пользу.
Напомним, что Соединенные Штаты, большинство латиноамериканских и западных стран ранее призвали Мадуро уйти в отставку, признав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве законного президента страны. Россия и Китай продолжают поддерживать Мадуро, который удерживает контроль над большинством институтов страны.
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