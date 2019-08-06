Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро

России и Китаю не стоит продолжать поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так как после его падения Боливарианска республика не сможет с ними расплатиться. С таким заявлением в понедельник, 5 августа выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает НСН со ссылкой на Reuters.

По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.