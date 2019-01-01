В Госдуме призвали разместить в Венесуэле военно-морскую базу России

В Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. Они поддерживают режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер. Накануне он сделал большой доклад на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Уточним, что Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН это заявление отметил, что это не только нормальная практика, более того, если Россия хочет уважения, военно-морские базы нашей страны должны быть расположены на всех континентах.

«Россия занимается легальной торговлей оружия, занимая второе место в мире по объему продаж. И мы заключаем контракт жизненного цикла. То есть мы технику поставляем, вместе с ней приезжают представители завода, Рособоронэкспорта, Минобороны. Они занимаются наладкой, обучением персонала. Иногда в контракте прописано, что представитель Минобороны постоянно находится в точке, куда поставлялась техника. Это нормальная практика», - пояснил депутат.

21 января нынешнего года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом. Ряд стран Запада во главе с США заявил о его признании. Россия, Китай и некоторые другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

«Я был бы рад, если бы Россия, не стесняясь, а более усиленно поддерживала мир, стабильность на территории тех стран, которые относятся к нам очень дружелюбно и лояльно. Страна, которая на 52% пополняет свой бюджет за счет продажи углеводородов, говорю про Россию, не имеет право находиться в стороне от процессов, которые проходят в стране, занимающей первое место по запасам нефти. Это было бы очень глупо с нашей стороны дождаться, когда свой режим там установят американцы, выбросят на рынок огромный пласт своей нефти»,- заявил Шерин.