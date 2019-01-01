В Госдуме призвали разместить в Венесуэле военно-морскую базу России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что военное присутствие российского контингента в Венесуэле необходимо.
В Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. Они поддерживают режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер. Накануне он сделал большой доклад на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Уточним, что Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН это заявление отметил, что это не только нормальная практика, более того, если Россия хочет уважения, военно-морские базы нашей страны должны быть расположены на всех континентах.
«Россия занимается легальной торговлей оружия, занимая второе место в мире по объему продаж. И мы заключаем контракт жизненного цикла. То есть мы технику поставляем, вместе с ней приезжают представители завода, Рособоронэкспорта, Минобороны. Они занимаются наладкой, обучением персонала. Иногда в контракте прописано, что представитель Минобороны постоянно находится в точке, куда поставлялась техника. Это нормальная практика», - пояснил депутат.
21 января нынешнего года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом. Ряд стран Запада во главе с США заявил о его признании. Россия, Китай и некоторые другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
«Я был бы рад, если бы Россия, не стесняясь, а более усиленно поддерживала мир, стабильность на территории тех стран, которые относятся к нам очень дружелюбно и лояльно. Страна, которая на 52% пополняет свой бюджет за счет продажи углеводородов, говорю про Россию, не имеет право находиться в стороне от процессов, которые проходят в стране, занимающей первое место по запасам нефти. Это было бы очень глупо с нашей стороны дождаться, когда свой режим там установят американцы, выбросят на рынок огромный пласт своей нефти»,- заявил Шерин.
Депутат Госдумы привел в пример ситуацию, сложившуюся в конце 80-ых. Развал страны, сговор стран ОПЕК в итоге завершился августом 91-года. Шерин считает, что было бы вполне логичным размещение нормальной российской базы в Венесуэле по приглашению правительства страны.
«Каждый раз, когда возникали бы идеи провести какие-то учения в Польше или в Черном море, можно было бы проводить учения в Венесуэле. Это нормально. Не надо иметь тысячу военных баз, как у США. У России должна быть одна военно-морская база на каждом континенте, для того, чтобы нахождение наших кораблей не зависело бы от настроения членов НАТО. Если мы хотим, чтобы России не запрещали выходить на Олимпийских играх со своим флагом и гимном, надо иметь в мире авторитет и уважение. По-хорошему его в нашем мире завоевать невозможно. Страны, находящиеся под влиянием НАТО, принимают лояльность России за слабость. Когда во времена СССР у нас стояли базы во всех странах Варшавского договора, никто в нашу сторону и не вякал. Вывели войска - началось. Вывод один: Россия слабая будет виновата всегда и во всем, Россия сильная будет любима и уважаема во всем мире», - поделился своим мнением с НСН депутат Александр Шерин.
Напомним, в середине июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтверждал слова советника главы США по национальной безопасности Джона Болтона, что Москва и Каракас заключили оборонный контракт на $209 млн. Более того, Чемезов добавил, что Россия готова подписывать с Каракасом новые оружейные контракты.
При этом Владимир Путин уточнил, что никаких военных баз в Венесуэле Россия не создает. Российские специалисты лишь обслуживают по контракту системы вооружения, приобретенные ранее Венесуэлой.
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