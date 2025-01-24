Болтон похвалил возможных исполнителей терактов на «Северных потоках»

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире RT прокомментировал теракты на газопроводах «Северный поток», выразив свою поддержку возможным исполнителям, если те окажутся украинцами.

На вопрос ведущего о том, возможно ли было узнать, кто взорвал газопроводы во времена администрации Дональда Трампа, Болтон ответил, что ему неизвестно, кто стоял за этим. Однако, если выяснится, что взрывы устроили украинцы, он считает, что они «молодцы».

В Британии призвали снова запустить «Северный поток — 2»

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, которые привели к утечкам газа в Балтийском море.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов, передает «Радиоточка НСН».

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