Президент Бразилии попал в больницу с икотой

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в военный госпиталь в столице с болями в области брюшной полости, сообщает пресс-служба бразильского лидера.

В сообщении говорится, что решение о госпитализации главы государства было принято командой медиков администрации президента. Врачам предстоит выяснить причины непрекращающейся несколько дней икоты, на которую Болтосару начал жаловаться после установки двух имплантов на зубах.

«Президент пребывает в добром расположении и чувствует себя хорошо, под наблюдением он проведёт до 48 часов»., - уточнили в пресс-службе.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил солидарность с участниками протестных акций на Кубе, сообщает RT. Он пожелал кубинцам расцвета демократии, которая принесёт стране лучшие дни.

