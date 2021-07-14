Президент Бразилии попал в больницу с икотой
Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в военный госпиталь в столице с болями в области брюшной полости, сообщает пресс-служба бразильского лидера.
В сообщении говорится, что решение о госпитализации главы государства было принято командой медиков администрации президента. Врачам предстоит выяснить причины непрекращающейся несколько дней икоты, на которую Болтосару начал жаловаться после установки двух имплантов на зубах.
«Президент пребывает в добром расположении и чувствует себя хорошо, под наблюдением он проведёт до 48 часов»., - уточнили в пресс-службе.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил солидарность с участниками протестных акций на Кубе, сообщает RT. Он пожелал кубинцам расцвета демократии, которая принесёт стране лучшие дни.
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