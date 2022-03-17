Болсонару попросил Путина помочь в создании АПЛ

По данным издания, отказ Вашингтона помочь Бразилии с ее проектом побудил Болсонару обратиться за поддержкой к Путину. Так, одной из проблем является сертификация топлива, которое будет использоваться.

Ранее Болсонару заявил, что Россия поддерживает суверенитет страны над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, несмотря на то, что другие страны называют эту зону «наследием всего человечества».

