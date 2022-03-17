Болсонару попросил Путина помочь в создании АПЛ

Бразильский лидер Жаир Болсонару во время своего февральского визита в Москву обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в проекте создания атомной подводной лодки, пишет газета Folha.

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По данным издания, отказ Вашингтона помочь Бразилии с ее проектом побудил Болсонару обратиться за поддержкой к Путину. Так, одной из проблем является сертификация топлива, которое будет использоваться.

Ранее Болсонару заявил, что Россия поддерживает суверенитет страны над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, несмотря на то, что другие страны называют эту зону «наследием всего человечества».

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:ПодлодкиБразилия
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