Болсонару, если станет президентом, намерен вывести Бразилию из БРИКС
7 февраля 202506:16
Экс-лидер Бразилии Жаир Болсонару заявил Folha de São Paulo, что если снова станет президентом, то выведет её из БРИКС.
Кроме того, он хочет, чтобы страна покинула Всемирную организацию здравоохранения.
Политик также намерен заключить «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.
Ранее Болсонару заявил, что Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru