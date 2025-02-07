Болсонару, если станет президентом, намерен вывести Бразилию из БРИКС

Кроме того, он хочет, чтобы страна покинула Всемирную организацию здравоохранения.

Политик также намерен заключить «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.

Ранее Болсонару заявил, что Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

