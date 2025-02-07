Болсонару, если станет президентом, намерен вывести Бразилию из БРИКС

Экс-лидер Бразилии Жаир Болсонару заявил Folha de São Paulo, что если снова станет президентом, то выведет её из БРИКС.

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Кроме того, он хочет, чтобы страна покинула Всемирную организацию здравоохранения.

Политик также намерен заключить «прочное военное соглашение» с США, направленное на борьбу с терроризмом на границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.

Ранее Болсонару заявил, что Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Жаира Болсонару
ТЕГИ:БриксБразилия

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