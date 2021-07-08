Больше половины американских штатов подали иск против Google

Инициаторами заявления стали Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска. Истцы будут оспаривать в федеральном суде Калифорнии взимание компанией комиссии в 30% с продаж электронных товаров и услуг, сообщила Газета.ру.

В октябре 2020 года 14 американских штатов и министерство юстиций подали в суд на Google из-за того, что компания пыталась создать монополию на рынке поиска со смартфонов, пишут «Известия».

