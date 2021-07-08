Больше половины американских штатов подали иск против Google
В США 36 штатов подали антимонопольный иск против Google. По их мнению, компания нарушает законодательство в магазине приложений для Android, сообщило издание Politico.
Инициаторами заявления стали Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска. Истцы будут оспаривать в федеральном суде Калифорнии взимание компанией комиссии в 30% с продаж электронных товаров и услуг, сообщила Газета.ру.
В октябре 2020 года 14 американских штатов и министерство юстиций подали в суд на Google из-за того, что компания пыталась создать монополию на рынке поиска со смартфонов, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В Хошимине введут двухнедельный локдаун
- Time раскрыл планы основателя Blackwater по созданию ЧВК на Украине
- Больше половины американских штатов подали иск против Google
- Нападающий Англии Стерлинг назвал пенальти в матче с Данией «чистым»
- Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»
- Лавров озвучил причину вывода американских войск из Афганистана
- Минфин предложил изменить начисление страховых взносов на высокие зарплаты
- Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах
- Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России
- Ликвидированы убийцы президента Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru