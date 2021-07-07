Трамп подал в суд на Google, Facebook и Twitter
Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на ряд крупных IT-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Google. Об этом бывший глава государства сообщил, выступая в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
«Сегодня вместе с [организацией] America First Policy Institute я подаю <...> крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров», — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее большинство американских социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа, посчитав экс-президента виновным в призывах к беспорядкам, произошедшим в Вашингтоне 6 января. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, сорвав дебаты по итогам президентских выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru