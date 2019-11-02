Больной раком журналист перечислил первые симптомы заболевания
Американский журналист и телеведущий Алекс Требек, страдающий от рака поджелудочной железы четвертой стадии, рассказал, что постоянная боль в животе может оказаться одним из признаков онкологического заболевания. Видео со своим рассказом он опубликовал на YouTube.
Мужчина рассказал, что у него при этом болела поясница. Требек своим диагнозом объяснил также потерю веса, повышение уровня сахара в крови и изменение цвета кожи на желтоватый оттенок.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что отказ от вредных привычек снижает риск возникновения рака.
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