Российский Дед Мороз посетил Францию

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и провел новогодние представления в Париже. Об этом сообщается в Telegram-канале российского зимнего волшебника.

Мероприятия состоялись в парижском Русском доме, их посетили более 200 ребят.

«Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский Дед Мороз прогулялся у Российского духовно-культурного православного центра и Эйфелевой башни.

Ранее СМИ сообщили, что главного зимнего волшебника страны оштрафовали за превышение скорости. За нарушение правил ему придется выплатить 24 тысячи рублей, пишет «Свободная пресса».

