Российский Дед Мороз посетил Францию
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и провел новогодние представления в Париже. Об этом сообщается в Telegram-канале российского зимнего волшебника.
Мероприятия состоялись в парижском Русском доме, их посетили более 200 ребят.
«Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России», — отмечается в сообщении.
Кроме того, российский Дед Мороз прогулялся у Российского духовно-культурного православного центра и Эйфелевой башни.
Ранее СМИ сообщили, что главного зимнего волшебника страны оштрафовали за превышение скорости. За нарушение правил ему придется выплатить 24 тысячи рублей, пишет «Свободная пресса».
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